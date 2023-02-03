Определение термина "Микроэкономика"

Микроэкономика

раздел экономической науки, связанный с изучением относительно мелкомасштабных экономических процессов, субъектов, явлений, в основном предприятий, фирм, предпринимателей, их хозяйственной деятельности, экономических отношений между ними. В центре внимания М. находятся производители и потребители, принятие ими решений в отношении объемов производства, продаж, покупок, потребления с учетом потребностей, цен, затрат, прибыли. М. изучает также рыночное поведение субъектов, отношения между ними в процессе производства, распределения, обмена, потребления. В то же время объектом изучения М. служат отношения между производителями, предпринимателями и государством.