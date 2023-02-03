Определение термина "Минимальная заработная плата (мзп)"

Минимальная заработная плата (мзп)

официально устанавливаемый государством в законодательном порядке гарантированный минимальный уровень оплаты труда на предприятиях любой формы собственности, ниже которого не может оплачиваться труд рабочих и служащих. Значение МЗП не всегда привязано к величине прожиточного минимума. Оно определяется в каждый период времени финансовыми возможностями государства, периодически изменяется. МЗП используется для исчисления размеров налогов, платежей, штрафов. К МЗП привязывается и вилка подоходного налога с физических лиц.