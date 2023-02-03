Определение термина "Начисленные проценты"

Начисленные проценты

1) проценты, которые банк должен выплатить вкладчикам по депозитам за определенный период времени; 2) проценты, уплачиваемых заемщиками банку за предоставление кредита; 3) часть процентов по облигациям, которые их покупатель должен возместить продавцу при покупке облигаций в период после очередного тиража и до наступления следующего.