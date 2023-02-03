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Определение термина "Налоговая инспекция"

Налоговая инспекция -
государственный контрольный орган, следящий за соблюдением законодательства о налогах, правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в бюджет налогов и платежей, применяющий меры наказания к лицам, уклоняющимся от уплаты налогов, способствующий нормальному функционированию налоговой системы, ведущий налоговую документацию. В Н.И. в установленные сроки сдается налоговая декларация физическими лицами, а также квартальные (ежемесячные) отчеты юридическими лицами. При затруднениях во взыскании платежей налоговые инспектора обращаются за помощью в налоговую полицию.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Налоговая инспекция: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка