Определение термина "Налоговая инспекция"

Налоговая инспекция

государственный контрольный орган, следящий за соблюдением законодательства о налогах, правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в бюджет налогов и платежей, применяющий меры наказания к лицам, уклоняющимся от уплаты налогов, способствующий нормальному функционированию налоговой системы, ведущий налоговую документацию. В Н.И. в установленные сроки сдается налоговая декларация физическими лицами, а также квартальные (ежемесячные) отчеты юридическими лицами. При затруднениях во взыскании платежей налоговые инспектора обращаются за помощью в налоговую полицию.