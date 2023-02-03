Определение термина "Налоговая оговорка"

Налоговая оговорка

условие во внешнеторговых контрактах, кредитных соглашениях об оказании услуг, устанавливающее, что каждая из договаривающихся сторон обязуется уплатить за свой счет все налоги и сборы, полагающиеся по данной сделке на территории своей страны. Н.О. регулирует отношения между экспортерами и импортерами по поводу уплаты налогов.