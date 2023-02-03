Определение термина "Некоммерческая организация (fatca)"
1) Освобождена от налога на прибыль в стране своего резиденства;
2) Не имеет акционеров или членов, которые получают доход от ее деятельности или ее активов;
3) Не имеет право в соответствии с учредительными документами и по закону страны своего резиденства, распределять или выплачивать доходы физическим и юридическим лицам, не являющимся благотворительной организацией и не в рамках своей благотворительной деятельности, как оплату за оказанные услуги, предоставленные/ приобретенные активы, при условии, что такие расходы осуществлялись на рыночных условиях; и
4) При ликвидации и прекращении деятельности, в соответствии с учредительными документами и по закону страны своего резиденства, все активы организации подлежат распределению в пользу правительства, правительственной организации и иным образованиям, полностью принадлежащим правительству, или иным организациям, удовлетворяющим определению некоммерческой организации, или подлежат конфискации с собственность государства, или государственного формирования.
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