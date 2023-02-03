Определение термина "Норма прибыли"

Норма прибыли

отношение объема годовой прибыли к авансированному на ее получение капиталу (Н.П. на активы, инвестиции) или к затратам, понадобившимся для ее получения (норма рентабельности). Принято считать, что Н.П. (рентабельность) до 50% вполне приемлема, а свыше 100% относится к сверхприбыли. При этом следует иметь в виду, что авансируемый капитал способен приносить прибыль в течение ряда лет.