Определение термина "Нормальная прибыль"

Нормальная прибыль

1) прибыль на вложенный капитал, которая могла бы быть получена, если бы капитал был использован простейшим, обычным способом, то есть предоставлен в виде ссуды, аренды; 2) издержки предпринимателя, не включенные в затраты, не отраженные в предпринимательских издержках согласно бухгалтерской документации, условно включенные в бухгалтерскую прибыль.