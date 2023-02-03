Определение термина "Оборачиваемость кредита"

Оборачиваемость кредита

один из индикаторов эффективности использования заемных средств, характеризующий скорость оборота кредита в днях. Исчисляется как отношение среднего за анализируемый период остатка ссуд в оборотные средства к однодневному кредитовому обороту по ссудным счетам.