Определение термина "Оборачиваемость запасов"

Оборачиваемость запасов

это коэффициент, который показывает, насколько быстро товары магазина или ресторана продаются за определённый период. Помогает планировать закупки, чтобы товары не залёживались и всегда были в наличии. Низкая оборачиваемость означает, что товары медленно продаются и могут портиться на складе. Высокая оборачиваемость, наоборот, может привести к дефициту товаров и потере клиентов, а также к дополнительным затратам на срочные закупки. Чтобы рассчитать оборачиваемость запасов, нужно выручку разделить на среднегодовой остаток запасов. А чтобы определить среднегодовой остаток — сложить запасы на начало и конец года, а затем поделить на два.