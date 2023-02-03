Поиск
  1. tochka.com
  2. Словарь экономических терминов
  3. Оборачиваемость запасов

Определение термина "Оборачиваемость запасов"

Оборачиваемость запасов -
это коэффициент, который показывает, насколько быстро товары магазина или ресторана продаются за определённый период. Помогает планировать закупки, чтобы товары не залёживались и всегда были в наличии. Низкая оборачиваемость означает, что товары медленно продаются и могут портиться на складе. Высокая оборачиваемость, наоборот, может привести к дефициту товаров и потере клиентов, а также к дополнительным затратам на срочные закупки. Чтобы рассчитать оборачиваемость запасов, нужно выручку разделить на среднегодовой остаток запасов. А чтобы определить среднегодовой остаток — сложить запасы на начало и конец года, а затем поделить на два.

Авторы и редакторы Точки

Популярные термины

ЕДИНИЧНАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА

спрос, при котором процентное сокращение в цене вызывает такое процентное увеличение количества потребного товара, что о...

ЭКОНОМИЯ

бережливое ведение хозяйства, в основе которого лежит уменьшение издержек, расходов, затрат экономических ресурсов. Э. д...

СЧЕТА ЛОРО

1) счета, которые открываются банком своим банкам—корреспондентам и на которые вносятся все суммы, получаемые или выдава...

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА

наука о хозяйстве, управлении, отношениях между людьми, а также людьми и окружающей средой, возникающими в процессе прои...

ВАЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

"показатель советской статистики, представляет исчисленный в денежном выражении суммарный объем продукции, произведенной...

ВАЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

показатель советской статистики, представляет исчисленный в денежном выражении суммарный объем продукции, произведенной ...

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Что такое Оборачиваемость запасов: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка