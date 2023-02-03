Определение термина "Оборотные средства"

Оборотные средства

часть средств производства, целиком потребляемая в течение одного ' производственного цикла. К ним обычно относятся материалы, сырье, топливо, энергия, полуфабрикаты, незавершенное производство, расходы будущих периодов, а также орудия труда, относящиеся к малоценным и быстроизнашивающимся предметам. Стоимость производственных О.С. определяется суммированием стоимостей их отдельных видов.