Определение термина "Оценка ценных бумаг"

Оценка ценных бумаг

выражение в денежном измерении стоимости ценных бумаг. Для различных целей используют следующие виды оценок: поминальная стоимость - стоимость, обозначенная на бланке ценной бумаги; эмиссионная стоимость - цена продажи ценной бумаги при ее первичном обращении; курсовая (рыночная) стоимость - цена, отражающая равновесие между совокупным спросом и предложением в определенный момент времени; ликвидационная стоимость - стоимость реализуемого имущества ликвидируемого общества в фактических ценах, выплачиваемая на одну акцию; выкупная стоимость - стоимость, выплачиваемая обществом за приобретение собственных акций; балансовая стоимость - стоимость, определяемая на основании документов финансовой отчетности общества как стоимость имущества, образованного за счет собственных источников, деленная на количество выпущенных акций; учетная стоимость - стоимость, по которой ценные бумаги числятся на балансе общества в данный момент времени.