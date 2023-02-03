Определение термина "Оффшор, офф-шор (англ. off-shore — вне берега)"

Оффшор, офф-шор (англ. off-shore — вне берега)

термин, применяемый для характеристики мировых финансовых центров, а также некоторых видов операций. Оффшорные центры привлекают иностранный капитал путем предоставления специальных налоговых и других льгот иностранным компаниям, зарегистрированным в стране расположения центра. Центрами <<Оффшор>> называются такие, где кредитные учреждения (национальные и иностранные) осуществляют операции с нерезидентами в иностранной для данной страны валюте. Внутренний рынок ссудных капиталов изолируется от внешнего путем отделения счетов резидентов от счетов нерезидентов, предоставления последним налоговых льгот, освобождения от валютного контроля и т.п. Кредитные учреждения, находящиеся в центре <<Оффшор>>, пользуются территорией страны для проведения операций за ее пределами, но не являются интегральной частью национальной экономики.