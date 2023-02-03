Определение термина "Официальная учетная ставка"

Официальная учетная ставка

процентная ставка центрального банка, применяемая им в их операциях с коммерческими банками и другими кредитными институтами при покупке (учете) государственных краткосрочных обязательств и переучете частных коммерческих векселей. Регулировка ставки открывает возможность центральному банку влиять на уровень учетных и других процентных ставок коммерческих банков и на объем операций всего кредитного рынка. Центральный банк осуществляет регулирование (в основном косвенное) рынка ссудных капиталов.