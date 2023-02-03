Определение термина "Ограничения"

Ограничения

1) вытекающие из законов и других нормативных актов, из решений государственных органов пределы, границы, за которые не должна выходить деятельность экономических субъектов. Распространенной формой являются О. в области экспорта и импорта товаров, иммиграции; 2) О. в экономико-математическом моделировании вместе с целевой функцией образуют модель линейного программирования. Выражения системы О. должны быть при этом первого порядка, линейными.