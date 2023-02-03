Определение термина "Ограниченная ответственность"

Ограниченная ответственность

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она обещает отвечать по принятым ею обязательствам, возмещать причиненные убытки только в пределах суммы вложенного в фирму капитала; 3) ограничение выплат страхового возмещения и страховых сумм, предусмотренное условиями страхования имущества и жизни.