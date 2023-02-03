Определение термина "Олигополия"

Олигополия

(от греч. oligos — малочисленный и poleo — продаю, торгую) — тип рыночной структуры отрасли хозяйства в развитых странах, при которой небольшое количество крупных фирм и компаний на основе неформальных договоренностей контролируют производство и сбыт определенных товаров и рынок этих товаров.