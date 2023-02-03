Определение термина "Онкольный кредит"

Онкольный кредит

краткосрочный кредит, который погашается по первому требованию. Выдается, как правило, под обеспечение казначейскими, коммерческими и другими векселями, ценными бумагами и товарами. Погашается заемщиком обычно с предупреждением за 2—7 дней. Процентные ставки ниже, чем по срочным ссудам.