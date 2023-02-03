Определение термина "Операция"

Операция

(лат. operatio — действие) — 1) совокупность взаимосвязанных действий по решению единой экономической задачи или проблемы, предпринимательская сделка. В отличие от экономической программы, проекта, О. подразумевает менее крупномасштабную и продолжительную последовательность действий. Принято выделять бизнес-операции (коммерческие О.), банковские, биржевые, валютные, комиссионные О.; 2) расчетная, информационная процедура, проводимая в процессе составления и обработки данных, составление выписок и т.д.