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Определение термина "Операционная карта, рабочая карта"

Операционная карта, рабочая карта -
документ, фиксирующий время, затраченное рабочим на выполнение определенной работы, операции или задания. Каждый восьмичасовой период, отмеченный на карте учета рабочего времени, может быть подтвержден несколькими рабочими картами. Рабочие карты используются для начисления затрат, связанных с оплатой труда, на определенные работы или партии продуктов.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Операционная карта, рабочая карта: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка