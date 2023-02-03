Определение термина "Операционные доходы и расходы"

Операционные доходы и расходы

поступления и платежи фирм, банков, компаний, предприятий, вызванные проведением за определенный период финансовых, производственных, хозяйственных операций. Операционные доходы обычно включают чистую выручку от продаж, проценты по кредитам и вкладам, поступление арендных платежей, комиссионные сборы и другие денежные поступления. Операционные расходы включают денежные затраты на производство товара, его продажу, управление компанией, выплату процентов по привлеченным вкладам и кредитам, уплату налогов, административные и прочие расходы. Следует иметь в виду, что состав и методы исчисления операционных доходов и расходов могут различаться в разных странах, отраслях и в разных видах компаний, организаций, фирм, финансово-кредитных учреждений.