Определение термина "Оптимальный положительный выпуск"

Оптимальный положительный выпуск

уровень выпуска, объем производства продукции, максимизирующий массу прибыли фирмы. При производстве в меньших масштабах прибыль уменьшается в связи с большей долей постоянных издержек в затратах, а при увеличении производства падает величина спроса и цены, могут резко возрастать переменные издержки в связи с ограниченностью какого-либо фактора производства.