Определение термина "Оптовая ярмарка"

Оптовая ярмарка

крупный регулярный или разовый (ежегодный) рынок товаров широкого потребления, на котором сосредоточены и демонстрируются разнообразные товары для ознакомления с ними потенциальных покупателей и заключения оптовых торговых сделок по выставленным образцам. На ярмарках-продажах после завершения демонстрации выставленные образцы часто продаются. Крупнейшие международные ярмарки проводятся в Париже, Торонто, Дамаске, Лейпциге.