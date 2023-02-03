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Определение термина "Организованный рынок ценных бумаг"

Организованный рынок ценных бумаг -
(Established securities market) — организованный рынок ценных бумаг, в целях FATCA, определяется как:
— иностранная фондовая биржа, официально признанная, санкционированная, или контролируемая иностранным государственным органом страны нахождения (по FATCA не США), рынка ценных бумаг, и ежегодный объем торгов акциями на бирже (или ее предшественнике), превышает 1 млрд долларов США в течение каждого из трех календарных лет, непосредственно предшествующих календарному году, в котором производится определение;
— национальная фондовая биржа, зарегистрированная в соответствии с секцией 6 Акта о фондовой бирже от 1934 (15 USC 78F) Комиссии по ценным бумагам и биржам;
— любая биржа, поименованная в статье Ограничение льгот в соответствии с действующим договором об избежании двойного налогообложения с США; или любая иная биржа, которая может быть назначена Государственным секретарем в опубликованном им руководстве.

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Что такое Организованный рынок ценных бумаг: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка