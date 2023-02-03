Определение термина "Открытый счет"

Открытый счет

форма рас-четно-кредитных отношений между продавцом и покупателем, при которой продавец отгружает товар покупателю и направляет в его адрестоварораспорядительные документы без оплаты, относя сумму задолженности в дебет счета, открытого на имя покупателя. В обусловленные контрактом сроки покупатель погашает свою задолженность, которая может погашаться и по отдельным партиям товаров в определенный срок после их отгрузки. Фирмы, использующие такой счет, как правило, выступают попеременно в качестве продавцов и покупателей, что является одним из способов обеспечения выполнения сторонами платежных обязательств. В международной торговле данная фирма используется при расчетах между постоянными контрагентами; между фирмами и их филиалами; с брокерами; с государственными организациями; при комиссионной продаже товара в форме консигнации или при многократных поставках однородного товара, особенно мелкими партиями.