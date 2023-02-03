Определение термина "Платежеспособность"

Платежеспособность

возможность государства, юридических и физических лиц своевременно и в полном размере выполнять свои денежные обязательства, вытекающие из торговых, кредитных и других операций. От П. зависит доступ к кредитным ресурсам, выбор формы расчетов между сторонами, сроки кредитования и т.п. П. измеряется с помощью коэффициента платежеспособности, показывающего долю собственного капитала в общей стоимости активов (собственный капитал, отнесенный к общей сумме капитала).