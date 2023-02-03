Определение термина "Платежное требование"
Способ оплаты платёжного требования определяется банком согласно условию оплаты – наличию либо отсутствию акцепта (разрешения) плательщика.
Если между сторонами договора не заключено соглашение о заранее данном акцепте – оплата производится при одновременном выполнении следующих условий:
- плательщик предоставляет акцепт (разрешение);
- срок предоставления акцепта не превышает срок оплаты, указанный в требовании в рамках заключённого договора, а при отсутствии данного срока не превышает 5 рабочих дней.
В ином случае банк плательщика отказывает в исполнении платёжного требования, требование возвращается в банк отправителя без оплаты.
Если стороны заключили соглашение о заранее данном акцепте (ЗДА) – оплата платёжного требования производится автоматически (без обращения к плательщику за разрешением).
В Точке можно заключить соглашение о ЗДА с контрагентом. Соглашение может быть заключено как в электронном виде, так и на бумажных носителях.
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