Определение термина "Платежное требование"

Платежное требование

платёжный документ, сформированный банком на основании полученного требования контрагента (например, банка в рамках списания комиссии) в рамках заключённого договора с плательщиком.

Способ оплаты платёжного требования определяется банком согласно условию оплаты – наличию либо отсутствию акцепта (разрешения) плательщика.

Если между сторонами договора не заключено соглашение о заранее данном акцепте – оплата производится при одновременном выполнении следующих условий:

- плательщик предоставляет акцепт (разрешение);

- срок предоставления акцепта не превышает срок оплаты, указанный в требовании в рамках заключённого договора, а при отсутствии данного срока не превышает 5 рабочих дней.

В ином случае банк плательщика отказывает в исполнении платёжного требования, требование возвращается в банк отправителя без оплаты.

Если стороны заключили соглашение о заранее данном акцепте (ЗДА) – оплата платёжного требования производится автоматически (без обращения к плательщику за разрешением).

В Точке можно заключить соглашение о ЗДА с контрагентом. Соглашение может быть заключено как в электронном виде, так и на бумажных носителях.