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Определение термина "Поддержание рынка ценных бумаг"

Поддержание рынка ценных бумаг -
наличие достаточного количества заявок, приказов на покупку определенного вида ценных бумаг на рынке, необходимое для поддержания их цены, противостояния тенденциям понижения рыночного курса данных ценных бумаг.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Поддержание рынка ценных бумаг: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка