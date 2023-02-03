Определение термина "Поточное производство"

крупномасштабное производство, в котором выпуск продукции поставлен «на поток». П.П. характеризуется расчленением производственного процесса на отдельные, относительно короткие операции, выполняемые на поточных линиях, состоящих из специально оборудованных последовательно расположенных рабочих мест.

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