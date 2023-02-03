Определение термина "Предпринимательские способности"

Предпринимательские способности

это набор качеств и навыков, которые помогают человеку успешно начать и развивать бизнес. Это умение выявлять возможности, принимать решения, рисковать, планировать, управлять ресурсами и вести переговоры. Люди с предпринимательскими способностями часто обладают креативностью, настойчивостью и способностью адаптироваться к изменениям. Всё это в сумме помогает им достигать успеха в бизнесе.