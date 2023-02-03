Определение термина "Представительство"

Представительство

1) учреждение, представляющее в данной отрасли, регионе интересы предприятий, фирм, банков, находящихся в другом месте, другой стране; 2) совершение сделок и иных юридических действий одним лицом (представителем) от имени и в интересах другого лица в соответствии с доверенностью, официальными полномочиями или в силу закона, административных актов.