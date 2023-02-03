Определение термина "Премирование за сдачу лома драгоценных металлов"

Премирование за сдачу лома драгоценных металлов

форма повышения материальной заинтересованности работников предприятий, учреждений и организаций в сборе и сдаче в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации (Госфонд России) лома и отходов этих металлов и природных алмазов. Премирование за сбор и сдачу лома и отходов драгоценных металлов и природных алмазов в Госфонд России осуществляется предприятиями, учреждениями и организациями за счет средств, получаемых от реализации указанных отходов предприятиям - переработчикам этого сырья.