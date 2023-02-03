Определение термина "Привлеченные средства"

Привлеченные средства

средства (как правило, оборотные), не принадлежащие предприятию, полученные со стороны, но временно до их возврата участвующие в хозяйственном обороте в качестве источника формирования оборотных средств. В условиях рыночной экономики это в основном кредитные средства.