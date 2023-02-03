Определение термина "Промысловый налог"

Промысловый налог

прямой налог на промышленные, торговые, кустарные предприятия, существовавший в средние века как государственный сбор за право заниматься определенными видами торгово-производственной деятельности. В России П.Н. введен в конце XVIII в. в форме гильдейского сбора. В настоящее время не используется.