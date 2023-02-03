Определение термина "Проспект (лат. prospectus — вид, обзор)"

Проспект (лат. prospectus — вид, обзор)

1) документ, представляемыи в государственную инстанцию с целью получения разрешения на первичное размещение ценных бумаг. Должен содержать полную, правдивую и точную информацию о выпускающей компании и самих ценных бумагах. Это — документ, характеризующий основные детали новой эмиссии ценных бумаг; 2) издание, информирующее о конкретном товаре или группе товаров, намеченных к выпуску, продаже; содержит подробное описание, позволяет оценить достоинства и возможности использования данного товара.