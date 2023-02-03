Определение термина "Протекционизм"

Протекционизм

1) покровительственные мероприятия в отношении кого-либо, чего-либо; 2)зкономическая политика государства, проявляющаяся в целенаправленном ограждении внутреннего рынка своей страны от проникновения на него иностранных товаров. Такая политика ставит своей задачей поощрение развития национальной экономики и ее защиту от иностранной конкуренции путем установления высоких пошлин на ввозимые в страну товары или запрещение ввоза товаров. В настоящее время ГАТТ (см.) ограничил П. путем установления ограничений на пошлины в пределах 10% от стоимости товаров.