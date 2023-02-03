Определение термина "Пункт (лат. plinctum — точка)"

Пункт (лат. plinctum — точка)

1) минимальная величина колебания цены, курса или индекса; в котировках ценных бумаг США пункт равен $ I за акцию или облигацию достоинством в $ 100, в котировках валюты и товаров — одному проценту; 2) статья в договоре.