Определение термина "Расчетная цена"

Расчетная цена

средняя цена на товар, определяемая на конец операционного дня; служит для определения колебания цен на следующий день и размера залогового обеспечения по срочным контрактам. Используется для подсчета маржи и для определения цен, по которым ликвидируются фьючерсные контракты в случае поставки реального товара.