Определение термина "Расчетный чек"

Расчетный чек

документ строгой отчетности, с помощью которого производятся безналичные расчеты: поручение чекодателя банку о перечислении с его счета определенной суммы на счет получателя-чекодержателя. Р.Ч. передаются чекодателем (покупателем товара, работы, услуги) чекодержателю (продавцу товара, работы, услуги) для предъявления к оплате в банк, в котором находится счет чекодержателя. Оплата производится из средств чекодателя на его счете в банке, который открыл и ведет этот счет. Виды чеков: акцептированные и неакцептированные банком, кз лимитированных или нелимитированных чековых книжек. Указанные чеки используются только для безналичных расчетов через банки и не могут циркулировать помимо них. Р.Ч, перечеркнут полосой по диагонали, которая идет от левого нижнего угла к правому верхнему.