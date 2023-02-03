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Определение термина "Расчетный чек"

Расчетный чек -
документ строгой отчетности, с помощью которого производятся безналичные расчеты: поручение чекодателя банку о перечислении с его счета определенной суммы на счет получателя-чекодержателя. Р.Ч. передаются чекодателем (покупателем товара, работы, услуги) чекодержателю (продавцу товара, работы, услуги) для предъявления к оплате в банк, в котором находится счет чекодержателя. Оплата производится из средств чекодателя на его счете в банке, который открыл и ведет этот счет. Виды чеков: акцептированные и неакцептированные банком, кз лимитированных или нелимитированных чековых книжек. Указанные чеки используются только для безналичных расчетов через банки и не могут циркулировать помимо них. Р.Ч, перечеркнут полосой по диагонали, которая идет от левого нижнего угла к правому верхнему.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Расчетный чек: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка