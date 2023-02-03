Определение термина "Расчеты по нетоварным операциям"

Расчеты по нетоварным операциям

безналичные расчеты, не связанные непосредственно с реализацией материальных ценностей и оказанием услуг. К ним относятся расчеты с бюджетом (плата за фонды, отчисления от прибыли и др.) и органами социального и государственного страхования; перечисление средств на капитальные вложения и капитальный ремонт и др.