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Определение термина "Разгосударствление экономики"

Разгосударствление экономики -
снижение роли государства в управлении экономическими объектами при одновременной приватизации части государственной собственности, передаче ряда полномочий государственных органов предприятиям, развитие частного предпринимательства, замена вертикальных связей горизонтальными. См. также ПРИВАТИЗАЦИЯ.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Разгосударствление экономики: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка