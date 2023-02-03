Определение термина "Ребрендинг"

Ребрендинг

это процесс изменения имиджа компании или продукта. Нужен, чтобы изменить его восприятие клиентами или лучше соответствовать новым целям и стратегиям. Ребрендинг может включать обновление логотипа, изменение фирменного стиля, переименование или даже пересмотр всей маркетинговой стратегии.