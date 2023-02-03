Определение термина "Рейд на рассвете"

Рейд на рассвете

в Великобритании: практика быстрой скупки крупного пакета акций компании сразу после открытия биржи при подготовке почвы для поглощения (обычно до 30% капитала); поскольку к такой неожиданной скупке акций поглощаемой компании было невозможно подготовиться, в 1980 — 1982 гг. были ужесточены правила покупки более 15% акций (введены отсрочки, чтобы руководство компании — объекта поглощения -успело принять необходимые меры).