Определение термина "Ремонт основных средств"

Ремонт основных средств

частичное восстановление (уменьшение износа, восстановление первоначальных характеристик) объектов основных средств предприятия для поддержания их в рабочем состоянии. Различают текущий, средний и капитальный ремонт. Затраты на текущий и средний ремонты включаются в издержки производства, а затраты на капитальный ремонт возмещаются из соответствующего амортизационного фонда. Ремонт может быть плановым, осуществляемым в соответствии с заранее установленными сроками, и аварийным.