Определение термина "Репорт (фр. report)"

Репорт (фр. report)

1) биржевая срочная сделка по продаже ценных бумаг с обязательством последующего их выкупа через определенный срок по новому, более высокому курсу, направленная на повышение курса ценных бумаг в противоположность депорту, 2) на валютном рынке — сочетание наличной сделки по продаже иностранной валюты на национальную валюту с одновременным заключением сделки на ее покупку через определенный срок по более высокому курсу.