Определение термина "Ретроцессия (от фр. retrocession — переуступка)"

Ретроцессия (от фр. retrocession — переуступка)

1) решение перестрахователя в свою очередь перестраховать часть уже принятых на себя рисков, передача части принятого на себя риска другим перестрахователям, дальнейшее дробление рисков; 2) передача части комиссионных одним посредником другому.