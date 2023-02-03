Определение термина "Ревизия"

Ревизия

(лат. revisio — пересмотр) — исследование финансовой, хозяйственной или другой деятельности предприятия с целью проверки правильности и законности его действий, достоверности и объективного отражения в документах истинного положения, отсутствия нарушений, наличия документально зафиксированных товарно-материальных ценностей. Р. может осуществляться уполномоченными на то должностными лицами, а также независимыми контрольно-ревизионными органами, обычно именуемыми аудиторскими фирмами или аудиторами.