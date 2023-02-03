Определение термина "Ревизионный комитет"

Ревизионный комитет

орган акционерного общества, корпорации, включающий несколько сторонних директоров, не входящих непосредственно в состав администрации. Р.К. обеспечивает объективную оценку результатов деятельности аппарата управления корпорации; комитет назначает независимых аудиторов и обсуждает с ними результаты ревизионной работы; если аудиторы полагают, что определенная информация должна быть представлена, сообщена акционерам, то она вначале обсуждается в Р.К.