Определение термина "Резидент"

Резидент

(лат. residens — сидящий, остающийся на месте) 1) в налоговом праве: лицо (юридическое или физическое), постоянно зарегистрированное или постоянно проживающее в данной стране. Физическое лицо рассматривается как Р. страны, если проживает в ней более 6 мес. в данном налоговом году, имеет там «центр своих жизненных и деловых интересов», или удовлетворяет другому критерию, установленному внутренним законодательством.этой страны. Для юридических лиц статус Р. обычно определяется на основе места их образования, регистрации, местонахождения «центра управления», других аналогичных критериев; 2) дипломатическое или иное официальное представительство Российской Федерации за ее пределами; 3) предприятие или организация, не являющееся юридическим лицом, созданное в соответствии с действующим законодательством, с местонахождением на территории Российской Федерации.