Определение термина "Роялти"

Роялти

(англ, royalty — королевские привилегии ) — 1) периодические выплаты продавцу за право пользования предметом лицензионного соглашения. В соглашениях ставка Р. устанавливается в процентах от стоимости чистых продаж лицензионной продукции или определяется в расчете на единицу выпускаемой продукции; 2) плата за право разработки и добычи природных ресурсов.